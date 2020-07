Valeria Marini risveglio bollente: il video infiamma Instagram (Di mercoledì 15 luglio 2020) Valeria Marini ha dato un buongiorno decisamente bollente ai suoi follower su Instagram, il risveglio della showgirl è a dir poco “stellare.” Foto: Instagram @ValeriaMariniValeria Marini sta letteralmente facendo impazzire il web, nessuno l’ha mai vista così seducente. Tutto merito di Boom, il brano che ha lanciato qualche giorno fa e che è già diventato il nuovo tormentone dell’estate 2020. La volontà di Valeria è quella di portare “Gioia e speranza” e c’è riuscita sicuramente: tutti sono pazzi della sua canzone e dei modi sempre nuovi con i quali sceglie di pubblicizzarla, come il ... Leggi su chenews

ImoviezMagazine : ON LINE IL VIDEOCLIP UFFICIALE DI 'BOOM' NUOVO SINGOLO DI VALERIA MARINI - marcodipinto77 : La Marini in tre minuti di canzone ha detto più frasi di senso compiuto che in trent'anni di carriera televisiva.… - jmdieke : @seekamytonight La nuova hit dell’estate di Valeria Marini ?????????? - Ils_jorgevibes : Comunque dopo le hit estive trash di Federico Fashion Style, Chiara Ferragni e Valeria Marini a non aver fatto una… - LukaNeziri : @EdoardoZaggia Ma lo sai già fa tempo che tu sei la bella della coppia e lui il simpatico. In realtà è lui Pippo Franco e tu Valeria Marini -

