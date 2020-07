Valentino (Pd): “La doppia preferenza di genere è una battaglia di giustizia e libertà” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Federazione Provinciale del Pd di Benevento a firma di Carmine Valentino. “La doppia preferenza è l’unico strumento in grado di favorire concretamente la rappresentanza dei generi ricomponendo, a un tempo, il rapporto tra Cittadini e Parlamentari interrottosi a partire dal famigerato Porcellum. Rispetto all’equilibrio di genere, è evidente che il nostro paese, benché abbia fatto tangibili passi in avanti, resti ancora al di sotto degli standard dei paese più avanzati. Come spesso rilevano le associazioni impegnate sul tema della democrazia paritaria, DonneinQuota, Rete e altre, la rappresentanza negli organi elettivi va riequilibrata. Abbiamo percentuali di donne elette nelle ... Leggi su anteprima24

SkySportMotoGP : I risultati dopo la prima sessione di test: Marquez ancora davanti, sorpresa Valentino! #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : Valentino va lungo e non si ferma al suo box: la reazione del team è tutta da ridere ?? @MotoGP @antonioboselli Il L… - Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - ElisaRaule1 : @oredorrore Questa ve la dovete ricordare a San Valentino. ?? Stupenda. - ModelSpaceIT : Apri la manopola del #gas e scendi subito in #pista con la #Yamaha YZR-M1 ?? di #ValentinoRossi ????, prodotta in… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino “La Gennaro Arma, capitano della Diamond Princess, la moglie: «Non si sente un eroe» Corriere della Sera