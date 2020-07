Usa, Pechino vuole un impero marittimo. Ma Cina nega (Di mercoledì 15 luglio 2020) Stati uniti e Cina tornano in polemica per un tratto di mare cruciale da un punto di vista geopolitico: il Mar cinese meridionale. Il segretario di Stato Mike Pompeo, oggi, ha accusato Pechino di voler trattare quel pezzo conteso di oceano come il proprio "impero marittimo". La Repubblica popolare ha reagito negando di avere un'intenzione del genere. "Il mondo non consentirà a Pechino di trattare il Mar cinese meridionale come il suo impero marittimo", ha affermato il capo della diplomazia americana. Gli Ha risposto per le rime il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian: "La Cina non sta cercando di diventare un impero marittimo. La Cina tratta le sue nazioni ... Leggi su ilfogliettone

