USA: parrucchiere positive al Covid, hanno avuto 150 clienti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Negli USA una storia che conferma quanto l’adozione delle misure necessarie possa contrastare il diffondersi del Coronavirus. Due parrucchiere sono positive al Covid ma, grazie alla mascherina, non hanno contagiato nessun cliente. Almeno in Italia e in buona parte d’Europa la curva dei contagi e dei morti da Coronavirus è in deciso calo. Tutte le misure adottate per contrastare il diffondersi del Covid stanno facendo effetto, tanto che ora il virus non fa più paura e non sembra più potente come qualche mese fa. Il pericolo di contagio però c’è sempre ed è sempre attuale: per questo, come sostengono gli esperti, non bisogna abbassare la guardia. Anzi, ora è il momento di tenere ancora più duro per evitare nuove ondate. ... Leggi su bloglive

