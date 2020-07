Usa-Cina, di nuovo scontro: in arrivo nuove sanzioni a firma di Trump (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ancora problemi tra Usa e Cina: nelle ultime ore, Donald Trump, ha messo la firma per nuovi sanzioni verso lo stato asiatico. Tempi duri e “freddi” a livello internazionale. In Usa, nelle ultime ore, a tener banco non c’è solamente la questione coronavirus, virus che comunque continua ad infettare migliaia di persone al giorno, causando non pochi morti. Come detto poc’anzi, non solo il Covid-19: Donald Trump è intervenuto, in ultima istanza, in merito alla questione della legge sulla sicurezza nazionale imposta sul territorio di Hong Kong da parte della Cina. Intervenuto si fa per dire e non è di certo il verbo “adatto” per la situazione. Il presidente USA ha “messo la firma” per sanzionare proprio lo ... Leggi su bloglive

