“Urinatori selvaggi” e sosta abusiva nei vicoli | Ambrosone annuncia la svolta

Quattro passi per il centro storico, ma stavolta non per goderne della bellezza. Luigi Ambrosone, assessore allo sviluppo economico, ha fatto compagnia al presidente del comitato di quartiere, Luigi Marino, all'assessore Carmen Coppola, al consigliere comunale Antonio Puzio e al comandante della Municipale, Fioravante Bosco, nel corso di un sopralluogo tra i vicoli per raccogliere le opinioni dei residenti. Al termine del 'tour' mattutino è stato inevitabile un approfondimento su quelle che sono le problematiche principali del centro storico. Servizi igienici: urge una soluzioneAl primo posto tra le questioni da risolvere urgentemente c'è quella riguardante i servizi igienici. I vicoli, in special modo nelle notti del weekend, si trasformano in veri e propri ...

