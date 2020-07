Uomini e Donne oggi Gemma e Nicola: lui pensa solo alla famiglia, accuse (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gemma e Nicola continuano a stare insieme? Non c’è mai stato nessun fidanzamento ufficiale, ma da parte di entrambi, con la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne, era forte la voglia di conoscersi. E forse lo stanno facendo all’insaputa di tutti. Forse. Sono stati beccati qualche volta insieme, la minaccia del Coronavirus ha ovviamente … L'articolo Uomini e Donne oggi Gemma e Nicola: lui pensa solo alla famiglia, accuse proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

