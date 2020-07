‘Uomini e Donne’, battibecco social tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi: ecco cosa è successo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il trono di Sara Amira Shaimi si è concluso con un bel lieto fine. La ragazza ha infatti deciso di uscire dal programma mano nella mano con Sonny Di Meo, preferendolo agli altri suoi corteggiatori, in particolare a Matteo Guidetti e Giuseppe Nastasi. In realtà, durante la scelta Nastasi non è stato neanche convocato in studio, come invece si sarebbe aspettato gran parte del pubblico a casa. Proprio a noi di IsaeChia, Giuseppe aveva raccontato di come aveva saputo della decisione di Sara e di come ha vissuto quel momento per lui di forte delusione. Che tra Di Meo e Nastasi non sia mai corso buon sangue, soprattutto durante il trono, è noto a tutti i telespettatori. Nonostante la trasmissione sia ormai finita da tempo e ognuno abbia preso le proprie strade, i ... Leggi su isaechia

