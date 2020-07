Uno studio italiano spiega perché in spiaggia siamo al sicuro dal Covid anche senza mascherina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il coronavirus verrebbe disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi. Questo il risultato raggiunto dagli studi di un team di medici e astrofisici italiani che ha analizzato il rapporto che intercorre tra l’andamento della curva epidemiologica e la quantità di raggi solari nei vari Paesi. Il risultato è che c’è una correlazione evidente, dato che potrebbe dar modo di risolvere il problema del Covid nei luoghi chiusi. Lo studio è stato condotto da membri dell’Università degli Studi di Milano dipartimento “Luigi Sacco”, dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Istituto nazionale dei tumori. LEGGI anche >>> Salvini dice che gli artigiani vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono i dipendenti pubblici in smartworking ... Leggi su giornalettismo

