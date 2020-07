Uno sguardo sempre giovane: come combattere borse, occhiaie e zampe di gallina (Di mercoledì 15 luglio 2020) “A me gli occhi”, dicevano una volta maghi e prestigiatori, soprattutto per distogliere l’attenzione degli spettatori dal trucco, che sarebbe stato evidente. In epoca di mascherine però, gli occhi sono l’unica parte del viso che resta scoperta; l’unica zona sulla quale si sofferma lo sguardo. Ma l’area degli occhi è anche quella più delicata, «quella che per prima registra il passare del tempo, non corretti stili di vita e che il sole tende a marcare maggiormente», osserva Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano. borse, occhiaie, ma anche le piccole rughe che si formano a lato degli occhi (le cosiddette zampe di gallina), possono rappresentare un problema. «La zona degli occhi è una zona ad alta ... Leggi su meteoweb.eu

Inter : ?? | TIMELAPSE Uno sguardo dentro San Siro... nell'attesa di #InterTorino! ?? Sensazioni in vista del match? ??… - Avvenire_Nei : La proposta Cei. Disabilità oltre i pregiudizi, 8 film per uno sguardo umano - virginiaraggi : È online il sito “Roma Innovation”, un nuovo spazio che rappresenta uno sguardo sui progetti di innovazione che abb… - Giovann63255627 : RT @Nerella27599185: Un ritorno al passato un #CanYaman uno sguardo penetrante ???????? - ItaliaNewcastle : -

Ultime Notizie dalla rete : Uno sguardo Disabilità oltre i pregiudizi, 8 film per uno sguardo umano Avvenire Francesco Totti mostra un fisico scultoreo a 43 anni e ruba la scena ad Ilary Blasi

In questa ultima foto su Instagram, Francesco Totti mostra un fisico scultoreo a 43 anni e ruba la scena a sua moglie Ilary Blasi. Francesco Totti mostra un fisico scultoreo a 43 anni. Fonte Foto: In ...

Cafè de moka e Dediche

È possibile che un gesto quotidiano, semplice, quasi scontato, compiuto in genere senza attribuirvi particolari valenze, divenga invece altamente simbolico, catalizzatore delle nostre energie, di tutt ...

In questa ultima foto su Instagram, Francesco Totti mostra un fisico scultoreo a 43 anni e ruba la scena a sua moglie Ilary Blasi. Francesco Totti mostra un fisico scultoreo a 43 anni. Fonte Foto: In ...È possibile che un gesto quotidiano, semplice, quasi scontato, compiuto in genere senza attribuirvi particolari valenze, divenga invece altamente simbolico, catalizzatore delle nostre energie, di tutt ...