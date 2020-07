Uniti per Cesa, messaggio di legalità: “Debellare servilismo, raccomandazioni male della politica” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCesa (Ce) – “Alla nostra piccola comunità serve il coraggio del servizio, l’impegno per il bene comune”. Ad esprimersi, in una nota stampa ufficiale, è il gruppo “Uniti per Cesa”, che si appresta ad affrontare le elezioni comunali capeggiato dal candidato sindaco Ernesto Ferrante. “Ogni cittadina e cittadino, ogni autorità data e ricevuta, che sia civile o religiosa, a cominciare da chi oggi si candida per essere eletto come sindaco o consigliere comunale, deve fornire alla comunità un servizio autentico e di profondo volontariato, lontano dall’esercizio del potere delle segrete stanze – si legge nella nota -. L’azione per il bene comune è fondamentale e ci ricorda che siamo ... Leggi su anteprima24

