Uncharted, iniziate le riprese del film: Tom Hollad sarà Nathan Drake (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il film di Uncharted è realtà: la conferma è arrivata direttamente da Tom Holland, l’attore che interpreterà Nathan Drake. Una foto su Instagram, la scritta ‘Nate’ e la didascalia ‘Day one’. E’ bastato questo per accendere l’impeto dei fan del videogioco, che presto vedranno la trasposizione sul grande schermo. Proprio oggi, infatti, come testimonia il post di Tom Holland sono iniziate le riprese del film, di cui ancora non si sa molto. Gli attori che compongono il cast non sono stati svelati, così come la trama. Tanti misteri da svelare insomma, ma in fondo è proprio questo che ha reso Uncharted un cult per i videogiocatori no? Uncharted, dal videogioco ... Leggi su italiasera

