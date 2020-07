Una Vita anticipazioni: GENOVEVA seduce LIBERTO e… (Di mercoledì 15 luglio 2020) La “femme fatale” GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) sarà disposta a tutto nelle prossime settimane a Una Vita per vendicare la morte dell’amato Samuel Alday (Juan Gareda).Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: puntata “riassunto” con CARTER, ZOE e KATIEEh sì: dopo aver contratto in fretta e furia un nuovo matrimonio con il banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), la dark lady metterà infatti gli occhi su LIBERTO Mendez (Jorge Pobes), ma il suo interesse non avrà nulla di sentimentale… Una Vita, news: LIBERTO e Rosina in crisi Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto si verificherà in seguito al crollo del Banco Americano; in pratica, ... Leggi su tvsoap

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - gennaromigliore : La storia, in sintesi, è questa: la revoca della concessione non ci sarà. Dura la vita dei populisti. Ora va portat… - rbonacina : Flavio, Gianluca e una domanda: dove va oggi un ragazzo minorenne un sabato sera senza consumare qualcosa?… - 007Vincentxxx : RT @cocchi2a: Spero ancora in un sussulto di orgoglio dai piddini (molto difficile) dovrebbero, almeno una volta nella vita, ricordarsi che… -