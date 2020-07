Una vita anticipazioni: chi è Alfredo, l’uomo che torna ad Acacias 38 con Genoveva? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 16 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano dalla Spagna. Domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1004! Come avrete visto, dopo la nefasta morte di ben tre persone ad Acacias 38, ci sono le conseguenze di quanto accaduto. Genoveva vogliosa di vendetta nei confronti di chi non le ha dato una mano, condannando Samuel a morte. Ursula rimasta da sola dopo la morte di Lucia e con la scelta di Telmo di abbandonarla. La donna continua a mentire rifiutando l’aiuto di Fabiana e dice di avere un lavoro ma in realtà dorme per strada…E poi ci sono le notizie che riguardano Antonito: dovrà davvero andare in guerra? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani 16 luglio 2020, ... Leggi su ultimenotizieflash

