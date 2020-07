Un furgone piomba su un gruppo di ciclisti a Canosa, morti tre giovani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti , di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla strada statale 170... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : Un furgone piomba su un gruppo di ciclisti a Canosa, morti tre giovani - Notiziedi_it : Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 3 morti - sulsitodisimone : Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 2 morti - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 2 morti - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 2 morti -

Ultime Notizie dalla rete : furgone piomba Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 3 morti AGI - Agenzia Giornalistica Italia Un furgone piomba su un gruppo di ciclisti a Canosa, morti tre giovani

Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla strada statale ...

Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 2 morti

AGI - Sono due ragazzi le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla statale 170 che collega Barletta con Andria; ferito in modo grave il terzo ragazzo, un 17enne anche lui di Barle ...

Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla strada statale ...AGI - Sono due ragazzi le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla statale 170 che collega Barletta con Andria; ferito in modo grave il terzo ragazzo, un 17enne anche lui di Barle ...