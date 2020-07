UltraPop Festival, lo scontro Marvel vs DC arriva stasera su Twitch (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tra fumetti e cinema scopriamo come si scrive e mette in scena la nuova mitologia tra Marvel e DC: ecco gli ospiti in arrivo alle 17:00 su Twitch! Oggi l'UltraPop Festival va alla scoperta dei supereroi più iconici degli universi Marvel e DC: tra fumetti e cinema, scopriamo come si scrive e mette in scena la nuova mitologia con tanti ospiti a partire dalle 17:00! Marvel e DC sono due universi cinematografici che portano ogni anno al cinema un'infinità di spettatori, incassi e fenomeni mediatici. Grazie alla figura di Thanos abbiamo assistito alla parte finale della Fase 3 del MCU, quindi a partire dall'autunno 2020 vivremo l'apertura dell'attesissima Fase 4. Ad aprire le danze arriva Black Widow, uno spy thriller che racconta le vicende di Natasha Romanoff ... Leggi su movieplayer

clikservernet : UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch - Noovyis : (UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? UltraPop Festival, lo scontro Marvel vs DC arriva stasera su Twitch - clikservernet : Oscar: perché continuano a farci sognare, il panel con Francesco Castelnuovo all’UltraPop Festival - Noovyis : (Oscar: perché continuano a farci sognare, il panel con Francesco Castelnuovo all'UltraPop Festival) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : UltraPop Festival UltraPop Festival: il programma del 15 luglio, tra Paper Mario e Mainetti Multiplayer.it UltraPop Festival: il programma del 14 luglio, tra Ghost of Tsushima e Stadia Connect 5

Il programma del secondo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 14/07/2020 Il pr ...

UltraPop Festival: il programma del 15 luglio, tra Paper Mario e Mainetti 0

Il programma del terzo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 15/07/2020 Il prog ...

Il programma del secondo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 14/07/2020 Il pr ...Il programma del terzo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 15/07/2020 Il prog ...