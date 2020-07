Ugolini: “Il presidente del Lille ha mantenuto la parola data al Napoli” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche questa volta, l’affare del Napoli con il Lille ha lasciato un po’ con il fiato sospeso, nonostante le rassicurazioni si temeva un nuovo caso Pépé, ma alla fine le parti sembrano aver trovato finalmente un accordo Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parllato proprio di questa situazine ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli per parlare “Il cambio dell’agente del ragazzo può rallentare il suo percorso verso Napoli. Ma domani o dopo domani possono essere giorni importanti, il club azzurro si è detto molto disponibile ad aspettare i tempi dei giocatori. Il Lille si è comportato in modo esemplare con il club azzurro, il presidente ha tenuto il punto”. Il Napoli non era infatti solo, ha sottolineato Ugolini, nella corsa per ... Leggi su ilnapolista

