Ufficiale: Meggiorini è il nuovo attaccante del Vicenza (Di mercoledì 15 luglio 2020) La società LR Vicenza comunica che è stato perfezionato con il calciatore Riccardo Meggiorini un accordo annuale con opzione di rinnovo. Meggiorini, attaccante classe ’85, nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze siglando 8 reti in Serie B con la maglia del Chievo. Con i clivensi ha totalizzato anche 122 presenze e 15 reti segnate, in cinque stagioni in Serie A. Ha vestito inoltre le maglie di Torino, Novara, Bologna, Bari e Inter registrando 261 presenze nella massima serie. In passato per lui anche Cittadella, Pavia e Spezia. L'articolo Ufficiale: Meggiorini è il nuovo attaccante del Vicenza proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

