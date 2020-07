Udinese-Lazio, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Udinese-Lazio, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Alla Dacia Arena i friulani reduci da un ko molto complicato da accettare che complica le cose in zona salvezza contro i biancocelesti in caduta libera e sconfitti nelle ultime tre sfide. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio. Udinese-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface

