Udinese-Lazio 0-0, le pagelle di CalcioWeb: che fine ha fatto Immobile? [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Udinese-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio conferma le difficoltà nel periodo successivo al lockdown, anche contro l’Udinese non ha per nulla convinto, la squadra di Gotti è in lotta per raggiungere la salvezza e nelle ultime partite sono stati fatti passi importanti verso l’obiettivo. Nel primo tempo veramente poche occasioni da gol, le squadre si sono annullate e gli attaccanti non sono sembrati in giornata di grazia. Nella ripresa si è visto qualcosa in più, ma nulla di entusiasmante. Dal punto di vista dei singoli si conferma in grande difficoltà Ciro Immobile, male anche Caicedo, problemi anche per Milinkovic-Savic. Nei padroni di casa da segnalare la qualità di De Paul. Finisce 0-0, in alto ... Leggi su calcioweb.eu

