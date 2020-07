Ubriaco provoca incidente, denunciato. Perderà l'auto: avviata la confisca (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ha perso il controllo della sua Fiat Punto sulla strada Massetana nel cuore della notte, intorno alle 4,40, ed è finito contro tre auto in sosta, danneggiandole. A quel punto il conducente, un 30enne ... Leggi su lanazione

Siena, 15 luglio 2020 - Ha perso il controllo della sua Fiat Punto sulla strada Massetana nel cuore della notte, intorno alle 4,40, ed è finito contro tre auto in sosta, danneggiandole. A quel punto i ...E’ notte fonda, le 4.40 di alcuni giorni addietro, quando le Volanti della Questura di Siena vengono inviate dalla Sala Operativa in questa strada Massetana per la segnalazione di un incidente stradal ...