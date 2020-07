Tv italiana in lutto: è volata via il giorno del suo 56esimo compleanno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il uo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Addio all'attrice e ballerina americana Galyn Görg, nota per aver partecipato ai programmi Fantastico 6 e Sandra-Raimondo Show. L'annuncio della sua morte arriva in Italia da un post pubblicato da Steve La Chance. Per un crudele scherzo del destino, è deceduta proprio nel giorno del suo 56esimo compleanno. Al momento non sono note le ragioni della sua scomparsa. La popolarità in Italia grazie ai varietà. Accreditata anche come Galan Gorg, Galyn Gorg o Gaylyn Görg, era nata a Los Angeles il 15 luglio 1964, figlia di un'attrice e di un regista di documentari. Cresciuta alle Hawaii e laureata in Liberal Arts al Santa Monica College, dopo essere apparsa nei video di "Sharp Dressed Man" degli ZZ ... Leggi su howtodofor

__Ila______ : Hanno ritrovato un corpo perciò fino alla conferma ufficiale (23 ora italiana) abbiate un po' di rispetto per la pe… - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Lutto nel mondo dello sport: è morto #MarioScottiGalletta, ex portiere della nazionale italiana di Pallanuoto campione del… - VaniaToni1 : Lutto nel mondo dello sport: è morto #MarioScottiGalletta, ex portiere della nazionale italiana di Pallanuoto campi… - VRaggio2 : @gustinicchi Io rimango con la bandiera italiana a lutto, finché non finisce questo regime anti italiano. - infoitcultura : Cultura italiana in lutto: è morto Ennio Morricone -

Ultime Notizie dalla rete : italiana lutto Restituita alla Francia la "ragazza in lutto" di Banksy rapita al Bataclan La Repubblica Lorella Cuccarini, messaggio straziante: lutto improvviso

Lorella Cuccarini, che dovrebbe fermarsi in Rai, ha pubblicato un messaggio straziante a causa del lutto improvviso dovuto alla morte di una collega. La showgirl è molto attiva sui social network e co ...

Morta la ballerina Galyn Gorg, aveva partecipato all'edizione di Fantastico 6

È morta, all'età di 56 anni, nel giorno del suo compleanno, l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver partecipato all'edizione di Fantastico 6, e ...

Lorella Cuccarini, che dovrebbe fermarsi in Rai, ha pubblicato un messaggio straziante a causa del lutto improvviso dovuto alla morte di una collega. La showgirl è molto attiva sui social network e co ...È morta, all'età di 56 anni, nel giorno del suo compleanno, l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver partecipato all'edizione di Fantastico 6, e ...