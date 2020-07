Tuscolano, pericolosa fuga di gas mette a rischio gli abitanti di un palazzo: evacuato intero condomino di 7 piani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Paura questa sera a Roma, presso il quartiere Tuscolano, dove in un appartamento di via Giulio Agricola, al civico 136 diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per una fuga di gas. Dopo un’accurata valutazione da parte della squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12A) e del personale del CRRC, si è deciso di fare evacuare l’intera palazzina, di sette piani, risultata completamente satura di gas metano al piano meno uno. In ausilio anche la squadra VF di Tuscolano1 (3A), il funzionario di guardia, l’Italgas, Acea Reti, il personale del 118, i carabinieri e polizia Roma Capitale. Tuscolano, pericolosa fuga di gas mette a rischio gli abitanti di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

