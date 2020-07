Turismo: Capri, Ischia e Sorrento tra le prime otto mete ricercate dagli italiani per la seconda metà di luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli italiani sono di nuovo pronti a partire per le vacanze e, complice la pandemia, le mete nazionali sono le più gettonate e ricercate. In generale, durante il mese di luglio si tende a viaggiare “in casa”, a percorrere distanze relativamente brevi e a scegliere alloggi semplici e sicuri. Il motore di ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha rilevato che le ricerche di alloggi per la seconda metà di luglio sono triplicate rispetto alla prima parte del mese, quando c’era ancora un po’ di incertezza e paura tra i viaggiatori. Quasi 8 utenti su 10 (77%) hanno cercato destinazioni nazionali, solo il 23% ha scelto destinazioni europee. In termini di preferenze, sembra che gli italiani adesso abbiano voglia di sole e spiagge, come si ... Leggi su ildenaro

