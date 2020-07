Trump torna all’attacco della Cina: “Ha portato la maledizione del Covid” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Presidente degli USA Donald Trump torna all’attacco della Cina, colpevole secondo il tycoon di aver portato l’incubo del Coronavirus Donald Trump si scatena contro la Cina e contro il rivale per le Elezioni Presidenziali Joe Biden. Il Presidente degli USA torna all’attacco del Governo di Pechino, definito “portatore della maledizione del Coronavirus“, annunciando inoltre che nei confronti di Hong Kong non ci saranno trattamenti di favore. Il tycoon si prende anche il merito di aver convinto, a suo dire, molti paesi come ad esempio la Gran Bretagna di aver bloccato la rete 5G del colosso cinese Huawei. L’attacco alla Cina si trasforma poi in un ... Leggi su zon

