Trump rivela: “Ho grandi notizie per il vaccino” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, purtroppo, è ancora lontana dalla conclusione, soprattutto in alcuni Paesi. Se in Italia, infatti, la situazione sembra ormai essere sotto controllo, negli Stati Uniti il numero dei nuovi contagi non accenna a fermarsi e, al contrario, aumenta in maniera esponenziale con il passare dei giorni. Il presidente Donald Trump non è riuscito a gestire la pandemia nel migliore dei modi, suscitando moltissime critiche dei cittadini americani, in un momento in cui, tra l’altro, si va verso le elezioni. Trump, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha lanciato un segnale di speranza per tutto il mondo: “Ho grandi notizie per il vaccino!”. Vedremo se effettivamente ci potrà essere una svolta nella lotta al ... Leggi su sportface

PISITTU_ARESTI : CHE COSA ?????? Sono in fuga ... ???? è in grossi guai Gli scienziati del laboratorio del virus Wuhan hanno 'disertat… - awanasgh : @luigisky2 @Andinika6 @Xbizkitt @MattiaMinelle82 @radiosilvana @davidepollak2 @armidmar Ne ho visti di complotti ma… - rolexbeach : TREMENDO In un'intervista di 4 ore la dottoressa Yan rivela il il cover-up del #Covid19 di Pechino. (parte 2) Il… - rolexbeach : TREMENDO In un'intervista di 4 ore la dottoressa Yan rivela il il cover-up del #Covid19 di Pechino. (parte 1) Il… - Annamaria8343 : RT @TizianaFerrario: “Barare è il suo stile di vita” rivela la nipote di Trump che racconta i segreti e i traumi della famiglia nel libro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump rivela Trump rivela: "Ho grandi notizie per il vaccino" Sportface.it I negazionisti usano la pandemia per costruire un mondo più disuguale

Il sociologo Keith Kahn-Harris ha scritto uno dei testi più affascinanti sul negazionismo. In Denial: the unspeakable truth (uscito nel Regno Unito nel 2018) distingue tra negazione e negazionismo. La ...

1. Pompeo e la grande sfida del Mar cinese meridionale

«La campagna di Pechino per controllare il Mar cinese meridionale e le sue risorse è assolutamente illegale, gli Stati Uniti non permetteranno la costituzione di un impero marittimo cinese. Gli Stati ...

Il sociologo Keith Kahn-Harris ha scritto uno dei testi più affascinanti sul negazionismo. In Denial: the unspeakable truth (uscito nel Regno Unito nel 2018) distingue tra negazione e negazionismo. La ...«La campagna di Pechino per controllare il Mar cinese meridionale e le sue risorse è assolutamente illegale, gli Stati Uniti non permetteranno la costituzione di un impero marittimo cinese. Gli Stati ...