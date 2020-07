Trump firma sanzioni alla Cina per Hong Kong (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 14 LUG - Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver firmato una legge approvata all'unanimita' dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Trump firma le sanzioni alla Cina per #HongKong #ANSA - MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: #Trump firma le sanzioni alla Cina per #HongKong #ANSA - Claudio12792908 : RT @a_meluzzi: Trump firma sanzioni alla Cina per Hong Kong - Ultima Ora - ANSA - AngeloMik9 : RT @a_meluzzi: Trump firma sanzioni alla Cina per Hong Kong - Ultima Ora - ANSA -