Tris Milan al Parma in rimonta, il Diavolo vola verso l’Europa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre gol e tre punti per il Milan che ribalta il Parma a San Siro e trova una vittoria fondamentale per continuare la corsa all’Europa League Milan nel segno del tre. Il Diavolo infatti rifila tre gol al Parma e trova tre punti fondamentali per continuare nella corsa all’Europa League. Dopo il primo tempo chiuso in svantaggio, i rossoneri dominano la ripresa e chiudono la contesa grazie ai gol di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. Per la squadra di Pioli continua la marcia da imbattuti nel periodo post-Covid. La Partita Il Milan parte bene, trovando buone geometrie soprattutto sull’asse Calhanoglu-Theo-Ibrahimovic ma pecca di freddezza in fase conclusiva. Il Parma si difende e punta sul contropiede con le frecce Kulusevski-Gervinho-Karamoh, ... Leggi su zon

