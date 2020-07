Travolti in bici sulla statale 170: Barletta piange Michele, Pasquale e Giovanni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si chiamavano Michele Chiarulli, Pasquale Simone e Giovanni Pinto. Il primo 19 anni. Gli altri due 17. Sono le vittime del drammatico incidente avvenuto all’alba sulla statale 170 di Barletta-Andria, in direzione Barletta. I tre giovanissimi viaggiavano su una bici elettrica quando sono stati Travolti da un furgone. Barletta piange Michele, Pasquale e Giovanni: Travolti … L'articolo Travolti in bici sulla statale 170: Barletta piange Michele, Pasquale e Giovanni ... Leggi su teleclubitalia

