Travolti e uccisi sulla bici elettrica: 'In mezzo alla strada con le luci spente'. Conducente indagato per omicidio stradale (Di mercoledì 15 luglio 2020) I tre ragazzi tra i 17 e i 19 anni morti in Puglia viaggiavano probabilmente al centro della strada con le luci spente: potrebbe esserci questo particolare alla base del tragico incidente avvenuto ... Leggi su leggo

