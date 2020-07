Travolti da furgone mentre erano su bici elettrica: morti tre giovani (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ quanto avvenuto sulla statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia: tre ragazzi a bordo di bicicletta elettrica sono stati investiti da un furgone. Due giovani sono morti sul colpo. Il terzo, 17enne, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia … L'articolo Travolti da furgone mentre erano su bici elettrica: morti tre giovani proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Iolanda07658172 : Tre ragazzi sulla bici elettrica travolti e uccisi da un furgone ad Andria: avevano 17, 18 e 19 anni - infoitinterno : Bici elettrica incidente | tre giovani muoiono travolti da un furgone - serenel14278447 : RT @Corriere: Travolti da un furgone mentre erano sulla bici elettrica, morti due giovani a Barletta - infoitinterno : Tre ragazzi sulla bici elettrica travolti e uccisi da un furgone ad Andria: avevano 17, 18 e 19 anni - roma_paoletta : RT @serenel14278447: Tre giovani travolti e uccisi sulla bici elettrica: tragico incidente a Barletta -