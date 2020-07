Traffico di banconote false e spaccio di droga, arresti in tutta Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) BENEVENTO (ITALPRESS) – Maxioperazione dei carabinieri del Comando Antifalsificazione monetaria di Roma e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Benevento contro un'organizzazione internazionale che produceva banconote false e gestiva un Traffico di droga. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa sull'intero territorio nazionale e in alcuni Stati europei dal gip di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 44 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al Traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all'estero e di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha inoltre ordinato il sequestro di ... Leggi su liberoquotidiano

