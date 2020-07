Torvaianica, scompare ragazzo: l’appello della famiglia per ritrovarlo (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ scomparso Alessandro Giulivi e l’ultima volta è stato visto a Torvaianica lunedì scorso nel pomeriggio, intorno alle 17. Questo che riportiamo è l’appello integrale della cugina che circola su Facebook. ‘Mio cugino Alessandro Giulivi è scomparso. L’ultima volta è stato visto a Torvaianica lunedì 13 verso le 17 di pomeriggio. Chiunque lo abbia incontrato o visto negli ultimi due giorni, o abbia idea di dove può essere contatti me o mia zia Alessandra Aspri. 3895364087, 329371934. Fate girare per favore’. Torvaianica, scompare ragazzo: l’appello della famiglia per ritrovarlo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

