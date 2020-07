Tortu vs Jacobs, la sfida dell'estate dell'atletica italiana (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Tortu-Jacobs è già ribattezzata la 'sfida dell'estate' dell'atletica leggera italiana. Domani sarà il rettilineo da 100 metri dello stadio 'Fontanassa' di Savona il palcoscenico del duello tra le due frecce dell'atletica azzurra, orfana come tanti sport della stagione primaverile a causa dell'epidemia da coronavirus. Tra Filippo Tortu, da due anni primatista italiano con 9"99 di quei 100 metri che come i 200 furono storica terra di conquista di Pietro Mennea, e Marcell Jacobs, terzo ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : #Tortu vs #Jacobs, la sfida dell'estate dell'atletica italiana. - sportface2016 : #Atletica, domani Filippo #Tortu sfida Marcell #Jacobs nel Memorial Giulio Ottolia di Savona - repubblica : Atletica, Jacobs sfida Tortu e il muro dei 10' [di ENRICO SISTI] [aggiornamento delle 15:49] - davide_vigano : RT @atleticaitalia: #atletica SAVONA -1 ?? Domani pomeriggio il meeting di #Savona in diretta tv dalle 17.30 alle 19.20 su @RaiSport ?? Tort… - CorriasMichele : RT @atleticaitalia: #atletica SAVONA -1 ?? Domani pomeriggio il meeting di #Savona in diretta tv dalle 17.30 alle 19.20 su @RaiSport ?? Tort… -