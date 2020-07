Torino: tifosi contestano, striscioni al Filadelfia (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - Torino, 15 LUG - striscioni con frasi di contestazione al Torino sono stati appesi oggi all'esterno dello stadio Filadelfia, alla vigilia della forse decisiva partita contro il Genoa. "Non ... Leggi su corrieredellosport

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Contestazione dei tifosi contro la società, striscioni appesi all'esterno dello stadio Filadelfia https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Contestazione dei tifosi contro la società, striscioni appesi all'esterno dello stadio Filadelfia https://t.co… - napolimagazine : TORINO - Contestazione dei tifosi contro la società, striscioni appesi all'esterno dello stadio Filadelfia - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ??'Non meritate questa gloriosa maglia' ??'Basta, Cairo vattene' ?? 'Il Toro la leggenda, voi la vergogna' Questi gli… - RSIstile : QUELL'INSOPPRIMIBILE DESIDERIO di vedere i tifosi intorno al campo, squadre con 11 italiani in campo, telecronis… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tifosi

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Striscioni con frasi di contestazione al Torino sono stati appesi oggi all'esterno dello stadio Filadelfia, alla vigilia della forse decisiva partita contro il Genoa. "Non me ...Non si placa la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti della squadra granata. Sono stati affissi tre striscioni al di fuori del Filadelfia, il centro d’allenamento del Toro. «Non meritate q ...