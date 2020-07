Torino prima città a istituire un tavolo di lavoro sul 5G (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si è tenuto questa mattina il primo incontro del ‘tavolo Tecnico di Pianificazione sul 5G’ voluto dalla Giunta comunale che ha visto, per la prima volta in Italia, dialogare sul tema gli assessori all’Innovazione Marco Pironti, all’Ambiente Alberto Unia e all’Urbanistica Antonino Iaria, insieme agli interlocutori istituzionali e associativi (MISE, ARPA PIEMONTE, ASSTEL) e agli operatori telefonici che si sono aggiudicati le frequenze in Italia (TIM, VODAFONE, WINDTRE, ILIAD e FASTWEB). L’obiettivo del tavolo è quello di condividere periodicamente le conoscenze tecniche, progettuali e amministrative necessarie ad affrontare al meglio l’adozione di questa tecnologia sul territorio cittadino. “In un epoca di innovazione esponenziale e nuove tecnologie emergenti ... Leggi su nuovasocieta

Torino prima città in Italia a istituire un tavolo di lavoro sul 5G con Mise, Arpa, Asstel e operatori telefonici

Il vertice con Andrea Orlando di lunedì sera da Mimì alla Ferrovia testimonia quanto Vincenzo De Luca, il governatore ricandidato alla Regione, stia scalando posizioni nel Pd. E come i dem si stiano r ...

FANTARACCONTI - Il Fantacalcio è sempre qualcosa di entusiasmante

Oggi vi racconto del mio nuovo ruolino di marcia che ha avuto inizio a febbraio. Premetto che nei mesi scorsi vi ho raccontato delle mie disavventure fatte di mercati di riparazioni assurde con gente ...

