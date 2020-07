Torino. Il borgo medievale torna ad accogliere i visitatori da venerdì 17 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Venerdì 17 luglio riapre al pubblico il borgo medievale, uno dei luoghi più pittoreschi e amati della città, affacciato sul Po nel Parco del Valentino. I visitatori potranno tornare a immergersi nella sua atmosfera senza tempo animata dalle storiche botteghe artigiane e dallo zampillo delle sue fontane. All’interno, la Rocca, con stanze sontuose ricche di mobili e suppellettili, sarà visitabile in totale sicurezza prenotando – da remoto o di persona – il proprio turno d’ingresso, evitando così i tempi di attesa in attuazione delle prescrizioni sul distanziamento fisico in vigore. Una varia proposta didattica è disponibile per bambini e adulti, con laboratori dedicati ai temi, ai materiali e agli ambienti che caratterizzano il sito ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Torino borgo Il Comune di Torino approva il restauro del Borgo Medievale: 2 milioni di euro per le opere Mole24 A Torino in arrivo altre pedonalizzazioni, ecco tutte le vie coinvolte

Sono passati poco più di tre anni dalla pedonalizzazione di via Monferrato a Torino, la prima e emblematica arteria che ha cambiato per sempre volto al quartiere Borgo Po. A breve saranno altre undici ...

Castelli Aperti: gli appuntamenti del 19 luglio in Piemonte

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che permette ai visitatori di scoprire l’affascinante patrimonio storico, culturale e artistico piemontese. Domenica 19 luglio sono numerosi le dimore storiche che ...

