Torino | blitz in centro estivo abusivo | bimbi tra cibo senza etichette e muffa

blitz della Guardia di finanza in un maneggio del Torinese, allestito a centro estivo abusivo per bambini. All'interno della struttura, il cui titolare rischia sanzioni fino a 25mila euro, cibo di dubbia provenienza, igiene precaria e muffa: questa la situazione che si è presentata agli inquirenti della Compagnia di Susa, che hanno condotto l'intervento in collaborazione con il personale della Asl TO3. "Irregolarità su tutti i fronti", si legge nella nota del Comando provinciale, a delineare i contorni di una scoperta che ha portato anche al sequestro di 40 chili di carne senza etichettatura. Fiamme gialle scoprono centro estivo abusivo del Torinese Un maneggio allestito a

La guardia di finanza ha scoperto e chiuso un centro estivo abusivo in un maneggio di San Gillio (Torino), dove i bambini si muovevano tra alimenti di dubbia provenienza e condizioni igieniche precari ...

