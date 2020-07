Toninelli esulta per la (non) revoca ai Benetton facendo il «Gioca Jouer» | VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’è una domanda che riecheggia nell’aere perso dopo la notizia dell’accordo tra Governo e Aspi che (non) revoca le concessioni autostradali: ma gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno letto (e, soprattutto capito) cosa accadrà da oggi in poi? Scorrendo le varie dichiarazioni pentastellate sembra proprio di no. Perché se è vero che la partecipazione del gruppo guidato dalla famiglia Benetton si ridurrà fino al 10% (non avendo più il controllo di maggioranza), non è reale dire che le sono state tolte le concessioni. Ma, nonostante questa evidenza, c’è chi come Vito Crimi ringrazia Toninelli per il suo ruolo di primo piano avuto in questa soluzione. E lo stesso Toninelli esulta come nel «Gioca ... Leggi su giornalettismo

