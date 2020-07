Thor: Ragnarok, nuova foto dietro le quinte di Stan Lee (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una nuova foto tratta dal dietro le quinte di Thor: Ragnarok, film dell’MCU dedicato al Dio del Tuono, mostra un sorridente Stan Lee in abiti di scena Una nuova foto scattata sul se di Thor: Ragnarok ritrae il papà dei Marvel Comics, Stan Lee, felice e sorridente di fronte all’obiettivo. L’ultimo dei tre film Stand alone dedicati al Dio del Tuono con protagonista l’attore Chris Hemsworth ha visto uno degli ultimi cameo di Stan Lee nei cinecomic del Marvel Cinematic Universe prima della sua scomparsa all’età di novantacinque anni. Anche se l’abbiamo visto successivamente sia in Avengers: Infinity War ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Thor: Ragnarok, nuova foto dietro le quinte di Stan Lee #StanLee #ThorLoveAndThunder #ThorRagnarok #tuttotek - cineblogit : Thor Ragnarok: nuova action figure 'Hot Toys' del cameo di Stan Lee - cineblogit : Thor Ragnarok: nuova action figure 'Hot Toys' del cameo di Stan Lee - Ash71Pietro : Thor Ragnarok: nuova action figure 'Hot Toys' del cameo di Stan Lee - artedizeus : oggi ho postato poche foto di loki, rimedio subito ! #Loki #MCU #MARVEL #avengers #Thor #Ragnarok #TomHiddleston -

Ultime Notizie dalla rete : Thor Ragnarok

Everyeye Cinema

Una nuova foto tratta dal dietro le quinte di Thor: Ragnarok, film dell’MCU dedicato al Dio del Tuono, mostra un sorridente Stan Lee in abiti di scena Una nuova foto scattata sul se di Thor: Ragnarok ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...