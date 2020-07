The Woman King: Gina Prince-Bythewood regista del film con Viola Davis (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gina Prince-Bythewood, dopo il successo di The Old Guard, sarà la regista del film The Woman King, con star Viola Davis. Gina Prince-Bythewood, reduce dal successo di The Old Guard, si occuperà della regia di The Woman King, il nuovo progetto di TriStar con star l'attrice premio Oscar Viola Davis, coinvolta anche come produttrice del film. Il lungometraggio racconterà una storia tutta al femminile ambientata in uno stato africano. Al centro della trama ci sarà il Regno di Dahomey, un potente stato africano. La storia si svolge tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. ... Leggi su movieplayer

