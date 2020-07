The Resident 2 anticipazioni seconda puntata: Conrad sotto inchiesta (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ partita la seconda stagione di The Resident con i primi tre episodi in onda su Rai 1 ieri sera. Abbiamo ritrovato i medici del Chastaine alle prese con i tagli di budget, con i pazienti senza assicurazione e con i colpi di testa di Bell ma anche con il nuovo pResidente, il padre di Conrad. Per il giovane dottore non è affatto facile convivere con suo padre ma sa che deve dimostrare a Nic di essere cambiato ed è fondamentale quindi, che non perda la testa. Ma nella seconda puntata di The Resident, in onda su Rai 1 il 21 luglio 2020, vedremo come per l’ennesima volta, la pazienza di Conrad verrà messa alla prova. Scopriamo nelle anticipazioni quello che accadrà nei tre episodi che vedremo ... Leggi su ultimenotizieflash

