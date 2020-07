The Resident 2, anticipazioni 21 luglio 2020: panico notturno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 21 luglio 2020 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata della seconda stagione di The Resident 2, serie medical con protagonisti Matt Czuchry e Emily VanCamp. L’appuntamento è in prima serata con tre episodi inediti. Le anticipazioni di The Resident 2 svelano che nel primo episodio lo staff medico dovrà prestare soccorso a molti pazienti arrivati in condizioni gravi dopo la fuga ad un concentro, che ha determinato lo schiacciamento di alcune persone. Nel secondo episodio verrà affrontata la delicata questione dell’esclusiva alla QuoVadis, mentre nell’ultimo il dottor Hawkins dovrà curare un paziente con la vita completamente distrutta da quando ha iniziato a soffrire di un inspiegabile panico ... Leggi su kontrokultura

