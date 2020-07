The Last Dance: è realistico? Flavio Tranquillo spiega quanto sia autentica la serie (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il giornalista e telecronista sportivo Flavio Tranquillo ci ha raccontato cosa ne pensa della docu-serie The Last Dance, svelandoci se è realistica o no. La docu-serie The Last Dance è davvero un documentario realistico? quanto c'è di vero e quanto di falso? Ce l'ha spiegato, durante l'Ultrapop Festival, chi ha vissuto quegli anni raccontati nella serie, ovvero Flavio Tranquillo, un polo di riferimento per quanto riguarda lo sport e il basket nello specifico. The Last Dance è una docu-serie Netflix che ha riscontrato un buon successo, ... Leggi su movieplayer

SirDistruggere : Sono felice di essermi perso tutta la polemica idiota sul gioco 'the last of us 2' che ha come protagonista una rag… - UffiziGalleries : #Prendonota. Dal #7luglio gli Uffizi estendono l'orario di apertura al pubblico. Dal martedì alla domenica dalle 9… - g_euuo : RT @FreeSoul_420: Studio Ghibli x Avatar: The Last Airbender - honeyetry : RT @FreeSoul_420: Studio Ghibli x Avatar: The Last Airbender - memo47854685 : RT @FreeSoul_420: Studio Ghibli x Avatar: The Last Airbender -