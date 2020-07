The Guardian accusa l’Europa: ha ignorato le richieste di aiuto dall’Italia a inizio emergenza (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’allarme rosso era stato lanciato dall’Italia, ma i Paesi dell’Unione Europea lo hanno ignorato, provocando una situazione fuori controllo. Lo scrive questa mattina il quotidiano britannico The Guardian che, citando fonti interne, racconta di come Bruxelles avesse sottovalutato l’emergenza Covid, nonostante le richieste di aiuto arrivate – in primis – dal nostro Paese. Una situazione che, poi, ha portato al dilagare del Coronavirus in tutto il Vecchio Continente che, sottovalutando le avvisaglie, si è fatto trovare impreparato. The Guardian accusa UE di non aver preso sul serio, almeno all’inizio, quel che poi avrebbe cambiato il modo di vivere in tutto il Mondo, provocando migliaia di morti (forse ... Leggi su giornalettismo

A Taposiris Magna sono state scoperte due mummie che vivevano ai tempi di Cleopatra. La scoperta è avvenuta in un tempio sul delta del Nilo. Sono state scoperte le mummie di un uomo e una donna, due a ...

Il ritorno alla quasi normalità, post Covid-19, in quel che resta dell'estate, si apre con una storia di spionaggio che coinvolge Madrid, Barcellona, San Francisco e Gerusalemme. E Londra, sede del Gu ...

