Tg Cinema, edizione del 15 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) ‘Favolacce’ dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo e ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti trionfano alla 60esima edizione del Globo d’Oro, i premi conferiti dall’Associazione della stampa estera in Italia. L’opera seconda dei D’Innocenzo si e’ aggiudicata Miglior regia e Miglior sceneggiatura. Il film su Antonio Ligabue, invece, Miglior film e Miglior fotografia. Quest’anno il comitato del premio ha scelto di consegnare le statuette in alcune delle sale cinematografiche della Capitale, ancora chiuse dopo il lockdown: un’iniziativa in segno di vicinanza con il settore in crisi. Tra i premiati anche Pierfrancesco Favino e Valeria Bruni Tedeschi come Migliori attori, ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone come Miglior Commedia, ‘The New Pope’ di Paolo Sorrentino come Miglior serie tv e a Sandra Milo il Premio alla Carriera. – A SERGIO CASTELLITTO IL PREMIO SPECIALE GIFFONI 50 Leggi su dire

romatoday : Cinema in piazza, presentato programma completo dell'edizione 2020: tutti i film 'sbloccati' - Notiziedi_it : Cinema in piazza, presentato programma completo dell’edizione 2020: tutti i film “sbloccati” - FraCaltagirone : RT @Diregiovani: È online la nuova edizione del #TgCinema ?? Oggi parliamo dei vincitori del @globodoro, Sergio Castellitto al @giffonifilm… - RBcasting : Da Carlo Verdone alle anteprime Sky, ospiti e programma del BCT Festival. Dal 28 luglio al 2 agosto torna a Beneven… - moviestruckers : #MostraInternazionaleDelNuovoCinema: il manifesto della 56a edizione -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema edizione Tg Cinema, edizione del 15 luglio 2020 - DIRE.it Dire Cavriglia, “L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia” di Filippo Boni nella cinquina finale della 53° Edizione del “Premio Acqui Storia 2020”

Lo scrittore e storico valdarnese Filippo Boni, vicesindaco di Cavriglia, con il suo ultimo libro, “L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Dai campi nazisti ai gulag sovietici, l’incredibile storia di B ...

Giffoni 50: il premio speciale a Sergio Castellitto

Per la 50a edizione del Giffoni Film Festival, il 29 agosto, ci sarà un ospite speciale: Sergio Castellitto. Interprete di alcuni tra i principali film italiani ed europei, sceneggiatore e regista, in ...

Lo scrittore e storico valdarnese Filippo Boni, vicesindaco di Cavriglia, con il suo ultimo libro, “L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Dai campi nazisti ai gulag sovietici, l’incredibile storia di B ...Per la 50a edizione del Giffoni Film Festival, il 29 agosto, ci sarà un ospite speciale: Sergio Castellitto. Interprete di alcuni tra i principali film italiani ed europei, sceneggiatore e regista, in ...