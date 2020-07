Terremoto Italia, scossa nettamente avvertita dalla popolazione: tanta paura tra la gente (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata stamattina alle 7 e 40 con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che l'evento sismico è stato localizzato per l'esattezza a 1,5 chilometri a sud est di Ragalna e a una profondità di un chilometro. (Continua...) Il sisma è stato avvertito distintamente in tutto il circondario, in particolare a Belpasso, Santa Maria di Licodia e Paternò. Non ci sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Il Terremoto, avvenuto ai piedi dell’Etna, sarebbe avvenuto proprio a causa ... Leggi su howtodofor

