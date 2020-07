Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.0: l’epicentro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Terremoto nei pressi di Catania dove si è registrata una scossa di magnitudo 3.0: la lieve scossa ha avuto come epicentro la cittadina di Regalna Alle 7:40 di stamattina l’Istituto di Geologia e Vulcanologia ha registrato un Terremoto nei pressi di Catania. La scossa è stata di magnitudo 3.0. La profondità superficiale di 0 km … L'articolo Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.0: l’epicentro proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NuovoSud : Terremoto 3.0 sull'Etna, l'epicentro a 1,5 chilometri sud est da Ragalna - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Canfarella. #Magnitudo 3. Ecco QUI i #DETTAGLI - _villalex : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 20km da #Catania, #Italia. 3 segnalazioni in un raggi… - RNE_1345_Stgo : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 20km da #Catania, #Italia. 3 segnalazioni in un raggi… - SismoDetector : #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 20km da #Catania, #Italia. 3 segnalazioni in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Catania TERREMOTO in provincia di CATANIA, in SICILIA, a Canfarella. Magnitudo 3. Ecco QUI i DETTAGLI iL Meteo TERREMOTO SICILIA, scossa di magnitudo 3.0 a Ragalna, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 07:40 con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania. La profondità stimata è stata di circa 0.1 Km. Potete monitorare tutte le ...

Sicilia, scossa di terremoto a Ragalna (CT)

06:59Catania, un'intera famiglia positiva al Covid. Isolamento per una coppia e due figli 06:48Festino, Orlando: "La Santuzza ha protetto i palermitani dalla pandemia" 23:23Oroscopo del giorno mercole ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 07:40 con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania. La profondità stimata è stata di circa 0.1 Km. Potete monitorare tutte le ...06:59Catania, un'intera famiglia positiva al Covid. Isolamento per una coppia e due figli 06:48Festino, Orlando: "La Santuzza ha protetto i palermitani dalla pandemia" 23:23Oroscopo del giorno mercole ...