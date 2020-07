Tennis – Thiem vince il Bett1 Aces Berlin: sconfitto in finale Berrettini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dominic Thiem trionfa nel torneo d’esibizione Bett1 Aces Berlin, giocato sull’erba della capitale tedesca. Il Tennista austriaco, attuale terza forza del ranking mondiale maschile, ha sconfitto l’italiano Matteo Berrettini, numero 8 al mondo. finale che si era messa subito bene per Berrettini che, seppur soffrendo, aveva conquistato il primo set al tie-break per 4-7. Thiem è venuto fuori però alla distanza pareggiando il conto dei set con il 6-4 del secondo parziale e vincendo l’incontro grazie al 10-8 finale.L'articolo Tennis – Thiem vince il Bett1 Aces ... Leggi su sportfair

