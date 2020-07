Tennis, l’altoatesino Sinner stupisce ancora: il suo tuffo contro Thiem è da applausi. Il video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un tuffo, spettacolare, dopo un lungo scambio da fondo campo e vicino alla rete. Jannik Skinner, classe 2001, mette ancora una volta in mostra il suo talento contro il numero 3 del ranking mondiale, l’austriaco Dominic Thiem. A Berlino, nella semifinale del Bett1 Aces, ha avuto la meglio il più esperto atleta, che si è imposto per 6-3, 7-6. La finale, in programma oggi, sarà tra Thiem e l’altro italiano, Matteo Berrettini. L'articolo Tennis, l’altoatesino Sinner stupisce ancora: il suo tuffo contro Thiem è da applausi. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

